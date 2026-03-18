Exposition “Machinbidules” par Christian Voltz Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme
Exposition “Machinbidules” par Christian Voltz Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme mercredi 1 avril 2026.
Exposition “Machinbidules” par Christian Voltz
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-01
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Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
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English : Exposition “Machinbidules” par Christian Voltz
L’événement Exposition “Machinbidules” par Christian Voltz Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-03-14 par Flers agglo