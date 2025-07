Exposition Madame Réfectoire des Moines Tournus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T10:00:00 – 2025-07-19T13:00:00

Fin : 2025-08-10T15:00:00 – 2025-08-10T19:30:00

Madame, depuis son atelier, réalise des dioramas (petites scènes construites en volume), qu’elle va ensuite transposer en très grands formats dans l’espace public. Des scènes qui s’invitent dans la rue et qui nous invitent à être de la fête, à être partie prenante de cet espace immédiat et intemporel. Surprenants instants poétiques et ludiques, d’intime devenu public. Madame joue avec l’iconographie ancienne et vient questionner le passage du temps à travers la place de ces images dans la création contemporaine.

Réfectoire des Moines Rue Gabriel Jeanton, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Association Chez ta sœur – Klaus Walbrou – Madame