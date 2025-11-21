Exposition Made in Eure, le récit d’un territoire qui (se) fabrique La Cidrerie Beuzeville

Exposition Made in Eure, le récit d’un territoire qui (se) fabrique

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 13:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-21

Ne manquez pas cette exposition unique à la Cidrerie de Beuzeville mettant en avant le savoir-faire industriel du département de l’Eure.

Du 21 au 30 novembre 2025, la Cidrerie de Beuzeville accueille l’exposition Made in Eure, une immersion unique dans le savoir-faire industriel du territoire. Partez à la rencontre de 27 objets iconiques fabriqués ici, entre tradition, innovation et excellence locale. De la pièce d’Ariane à la Maison Berger, des fromages Boursin aux innovations pharmaceutiques, découvrez les trésors qui font rayonner l’Eure dans le monde entier. Entrée libre. .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 lacidrerie@beuzeville.fr

English : Exposition Made in Eure, le récit d’un territoire qui (se) fabrique

Don’t miss this unique exhibition at the Cidrerie de Beuzeville showcasing the industrial know-how of the Eure department.

German :

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Ausstellung in der Cidrerie de Beuzeville, die das industrielle Know-how des Departements Eure in den Vordergrund stellt.

Italiano :

Non perdete questa mostra unica alla Cidrerie de Beuzeville che mette in mostra il know-how industriale del dipartimento dell’Eure.

Espanol :

No se pierda esta exposición única en la Cidrerie de Beuzeville que muestra el saber hacer industrial del departamento de Eure.

