Exposition Made in IEAC #9 Moulin de la Blies Sarreguemines

Exposition Made in IEAC #9

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-05 10:00:00

fin : 2026-03-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-05 2026-04-01

MADE IN IEAC , c’est un partenariat entre les Musées de Sarreguemines et l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC) de Guebwiller visant à promouvoir la nouvelle création céramique.

Pour l’acte 9, venez découvrir les œuvres de Sophie Jollain, Salomé Lesaffre, Justine Plaisance et Milena ZiatkowskiTout public

6 .

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MADE IN IEAC is a partnership between the Musées de Sarreguemines and the Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC) in Guebwiller to promote new ceramics.

For act 9, discover works by Sophie Jollain, Salomé Lesaffre, Justine Plaisance and Milena Ziatkowski

L’événement Exposition Made in IEAC #9 Sarreguemines a été mis à jour le 2025-12-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES