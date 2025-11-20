Exposition Made in Seine-et-Marne CCI de Seine-et-Marne Serris

Exposition Made in Seine-et-Marne Jeudi 20 novembre, 09h00 CCI de Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, le Département de Seine-et-Marne, via sa mission Seine-et-Marne 2040, porte le projet « Made in Seine-et-Marne », en coordination avec la CCI 77.

Ce projet est destiné à mettre en lumière les savoir-faire industriels et les produits emblématiques (connus du grand public) fabriqués ou conçus en Seine-et-Marne. Imaginé à la suite de travaux collectifs sur le développement de l’industrie menés par la mission en 2024, il vise à susciter des vocations auprès des jeunes seine-et-marnais (collégiens, lycéens, étudiants) tout en favorisant l’attractivité économique du territoire.

Actions prévues cette année :

 une cartographie en ligne de la Seine-et-Marne permettant de géolocaliser les entreprises industrielles et d’explorer l’activité de chaque entreprise, leurs process de production, leurs savoir-faire, l’histoire du site, les métiers…à l’aide de visuels (photos, vidéos) et de présentations pédagogiques. La cartographie sera adaptée pour tous supports (smartphones, tablettes, ordinateur).

 une exposition « Made in Seine-et-Marne » dont la première sera organisée au siège de la CCI de Seine-et-Marne (Serris), le 20 novembre, où se tiendra un « Forum de l’industrie ». Cette exposition présentera plusieurs « produits iconiques » fabriqués en Seine-et-Marne (stylos BIC, enceintes Devialet, matelas Dima Sport, luminaires de luxe Créalum’in, verres ophtalmiques et fibre optique Corning, collection La Pléiade des Ateliers Babouot, meubles Stooly…), des fiches entreprises ainsi qu’une histoire industrielle de la Seine-et-Marne (photos d’archives et exposition photo sur la culture et transformation du chanvre industriel).

Plus de 80 entreprises représentatives du projet sur le territoire ont été identifiées, et 25 entreprises sont déjà engagées sur le projet.

