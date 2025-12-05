Exposition Madeleine de Sinéty Une vie Tours

Exposition Madeleine de Sinéty Une vie

25 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Début : Mardi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2025-12-05

Cette rétrospective inédite invite à découvrir le regard singulier de la photographe Madeleine de Sinéty (1934–2011), présentée au Château de Tours en 2025, puis à Paris en 2026.

Formée aux Arts Décoratifs à Paris à la fin des années 1950, elle quitte la capitale entre 1972 et 1981 pour s’installer dans le petit village breton de Poilley, où elle séjourne de nombreuses fois jusque dans les années 1990. Madeleine de Sinéty photographie alors la vie de ses habitants en noir et blanc et en couleur. Elle réalise a posteriori des projections de diapositives afin de restituer leurs images aux résidents. À partir des années 80, elle s’installe aux États-Unis, en Californie, puis dans le Maine et continue à photographier. 5 .

25 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 95 culture-exposaccueil@ville-tours.fr

English :

This unprecedented retrospective invites you to discover the singular vision of photographer Madeleine de Sinéty (1934?2011), presented at Château de Tours in 2025, then in Paris in 2026.

German :

Diese neuartige Retrospektive lädt dazu ein, den einzigartigen Blick der Fotografin Madeleine de Sinéty (1934?2011) zu entdecken. Sie wird 2025 im Schloss von Tours und 2026 in Paris gezeigt.

Italiano :

Questa retrospettiva senza precedenti invita a scoprire la visione singolare della fotografa Madeleine de Sinéty (1934?2011), presentata al Castello di Tours nel 2025 e poi a Parigi nel 2026.

Espanol :

Esta retrospectiva inédita le invita a descubrir la singular visión de la fotógrafa Madeleine de Sinéty (1934?2011), presentada en el Château de Tours en 2025, y después en París en 2026.

