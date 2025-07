Exposition Mademoisellu Toul

6-8 Rue Général Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-18

Venaison philanthropique est une exposition de peintures, de dessins et d’écrits, retraçant le travail de Rousselot Lucie, alias Mademoisellu.

Visages humains et animaliers s’y mêlent, porteurs de métaphores empruntées autant aux contes qu’à l’histoire de l’art. Inspirée par l’univers de Francis Bacon et du Caravage, l’artiste explore une esthétique de la première impression brutale, derrière laquelle émerge une tendresse sensible. Ce sont des images, à la fois étranges et fragiles, qui composent cette archive ouverte à l’exploration une invitation à se perdre entre douceur et dissonance.Tout public

6-8 Rue Général Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 87 24 83

English :

Venaison philanthropique is an exhibition of paintings, drawings and writings, retracing the work of Rousselot Lucie, aka Mademoisellu.

Human and animal faces mingle, carrying metaphors borrowed as much from fairy tales as from art history. Inspired by the world of Francis Bacon and Caravaggio, the artist explores an aesthetic of brutal first impressions, behind which emerges a sensitive tenderness. These images, both strange and fragile, make up an archive open to exploration an invitation to lose oneself between gentleness and dissonance.

German :

Venaison philanthropique ist eine Ausstellung von Gemälden, Zeichnungen und Schriften, die die Arbeit von Rousselot Lucie, alias Mademoisellu, nachzeichnet.

Menschliche und tierische Gesichter vermischen sich hier zu Metaphern, die sowohl aus Märchen als auch aus der Kunstgeschichte entlehnt sind. Inspiriert von der Welt Francis Bacons und Caravaggios erkundet die Künstlerin eine Ästhetik des ersten, brutalen Eindrucks, hinter dem eine sensible Zärtlichkeit zum Vorschein kommt. Es sind Bilder, die zugleich seltsam und zerbrechlich sind, aus denen sich dieses Archiv zusammensetzt, das offen für Erkundungen ist eine Einladung, sich zwischen Sanftheit und Dissonanz zu verlieren.

Italiano :

Venaison philanthropique è una mostra di dipinti, disegni e scritti che ripercorre l’opera di Rousselot Lucie, in arte Mademoisellu.

Volti umani e animali si mescolano, portando con sé metafore prese in prestito tanto dalle fiabe quanto dalla storia dell’arte. Ispirandosi al mondo di Francis Bacon e Caravaggio, l’artista esplora un’estetica della prima impressione brutale, dietro la quale emerge una sensibile tenerezza. Queste immagini, strane e fragili al tempo stesso, costituiscono un archivio aperto all’esplorazione, un invito a perdersi tra dolcezza e dissonanza.

Espanol :

Venaison philanthropique es una exposición de pinturas, dibujos y escritos que recorre la obra de Rousselot Lucie, alias Mademoisellu.

Rostros humanos y animales se entremezclan, portadores de metáforas tomadas tanto de los cuentos de hadas como de la historia del arte. Inspirándose en el universo de Francis Bacon y Caravaggio, la artista explora una estética de primeras impresiones brutales, tras las cuales emerge una ternura sensible. Estas imágenes, a la vez extrañas y frágiles, constituyen un archivo abierto a la exploración, una invitación a perderse entre la dulzura y la disonancia.

