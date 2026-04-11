Exposition Magritte à Pau Salle 1er étage Pau
Exposition Magritte à Pau Salle 1er étage Pau mardi 21 avril 2026.
Pau
Exposition Magritte à Pau
Salle 1er étage Passage Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Exposition Magritte à Pau … une relecture de l’univers du peintre Belge avec un brin d’humour…
À vos agendas pour les dates du 21/04/26 au 26/04/26 au Passage Carnot. Salle d’exposition du premier Étage. .
Salle 1er étage Passage Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78
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English : Exposition Magritte à Pau
L’événement Exposition Magritte à Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pau
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