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Exposition Magritte à Pau Salle 1er étage Pau

Exposition Magritte à Pau Salle 1er étage Pau

Exposition Magritte à Pau Salle 1er étage Pau mardi 21 avril 2026.

Lieu : Salle 1er étage

Adresse : Passage Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Exposition Magritte à Pau

Salle 1er étage Passage Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Exposition Magritte à Pau … une relecture de l’univers du peintre Belge avec un brin d’humour…
À vos agendas pour les dates du 21/04/26 au 26/04/26 au Passage Carnot. Salle d’exposition du premier Étage.   .

Salle 1er étage Passage Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 

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English : Exposition Magritte à Pau

L’événement Exposition Magritte à Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pau

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