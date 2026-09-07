Exposition : Maintenon et ses représentations, Château de Maintenon, Maintenon

Informations pratiques

Exposition : Maintenon et ses représentations 19 et 20 septembre Château de Maintenon Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez une sélection d’œuvres inspirées par Maintenon.

Peintures, dessins, gravures et créations artistiques témoigneront du regard porté par les artistes sur le château, la ville et ses paysages au fil du temps.

Plongez dans la mémoire de la ville grâce à une exposition de photographies anciennes et d’archives retraçant l’évolution de Maintenon au fil des années.

Une invitation à redécouvrir le patrimoine maintenonnais à travers l’art et la sensibilité de ses auteurs.

En partenariat avec la Fondation Mansart

Château de Maintenon Pl. Aristide Briand, 28130 Maintenon Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:centreculturel@maintenon.fr »}]

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©Conseil Départemental d’Eure-et-Loir