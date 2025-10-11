Exposition Maison aquarellées de Dominique Jaffré Taulé

samedi 11 octobre 2025.

Exposition Maison aquarellées de Dominique Jaffré

Chapelle Saint Herbot Taulé Finistère

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-11

Pour partir à la rencontre de Dominique Jaffré

Dominique Jaffré est née à Morlaix. C’est probablement pour cela que revenue sur le territoire au printemps dernier pour des projets artistiques aux côtés de Véronique Pédréro, elle a éprouvé un ancrage qui n’est pas près de se tarir.

À Henvic en juin 2024 et 2025, elle a rencontré les enfants de l’école Entre Terre et Mer, les a initiés à des techniques simples. Cette année, elle a aussi proposé à un petit groupe d’adultes une balade sur les bords de la Penzé pour croquer sur le motif.

Pour elle, la créativité ne demande qu’à se révéler et à prendre essor. Comme elle le dit Au contact des autres, on peut affiner sa technique, élargir son imagination, s’affirmer, bref « grandir ».

Si certain-e-s ont peut-être croisé ses œuvres à la Librairie-Café L’autre rive à Berrien ou à la crêperie des Fougères à Pleyber-Christ, l’occasion sera donnée cette fois aux Taulésien-ne-s de la rencontrer et de découvrir ses petites maisons aquarellées. Ces constructions abandonnées me fascinent depuis toujours. Certaines sont devenues des ruines où la nature reprend ses droits. Elles sont les témoins silencieux du temps qui passe et recèlent des secrets de vies.

Elle tiendra des permanences les 13,14,15 et 16 octobre à la chapelle.

Elle accueillera également les élèves de l’école St Joseph les 13 et 14 octobre au matin.

L’exposition, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera ouverte aux visiteurs du 11 au 19/10 de 15h à 19h.

Nous vous y espérons nombreux. .

Chapelle Saint Herbot Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 76 28 18 82

