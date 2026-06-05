Exposition Maison des Arts Place Henry Dunant Graveson

Informations pratiques

Graveson

Exposition Maison des Arts

Du 20/08 au 06/09/2026 le jeudi, vendredi et les week-ends de 16h30 à 19h30.

Jeudi, vendredi et samedi 16h30 à 19h30

Dimanche 6/09 10h00 à 12h30 & 14h00 à 17h30. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-20 16:30:00

fin : 2026-09-06 19:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Exposition de la fête Votive du 20/08 au 06/09

L’exposition de la Fête votive aura lieu du 20 août au 6 septembre à la maison des Arts organisée par l’association des Artistes Gravesonnais.

Les visites auront lieu les jeudis, Vendredis et Samedis de 16h30 à 19h30, Dimanche 6 septembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Associée à l’évènement Pictural et Mural du Musée Auguste Chabaud qui inaugurera la nouvelle fresque murale au 33, Cours National, en présence de Monsieur le Maire et du peintre.

Le vernissage aura lieu le 4 Septembre à partir de 18h30 à la maison des Arts. .

Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.des.artistes.gravesonnais1@orange.fr

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English :

Fête Votive exhibition from 20/08 to 06/09

L’événement Exposition Maison des Arts Graveson a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence