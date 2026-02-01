Exposition Maison du Tourisme Vesoul et la Campagne Maison du tourisme Vesoul
Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-02-03 09:00:00
fin : 2026-02-28 13:00:00
2026-02-03
Karine Gibert vous invite à découvrir son travail de peinture à l’acrylique ou encore de toile imprimée, Vesoul et la campagne. À travers des paysages sensibles et épurés, l’artiste explore les liens entre la ville et son environnement rural, offrant un regard intime et poétique sur les territoires du quotidien. .
