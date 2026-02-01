Exposition Maison du Tourisme Vesoul et la Campagne Maison du tourisme Vesoul

Exposition Maison du Tourisme Vesoul et la Campagne

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 09:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Karine Gibert vous invite à découvrir son travail de peinture à l’acrylique ou encore de toile imprimée, Vesoul et la campagne. À travers des paysages sensibles et épurés, l’artiste explore les liens entre la ville et son environnement rural, offrant un regard intime et poétique sur les territoires du quotidien. .

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

