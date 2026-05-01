Chamagne

exposition maison natale de Claude Gellée

18 rue Claude Gellée Chamagne Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

le comité des fêtes de Chamagne organise son premier marché artisanal et du terroir.

Les lorrains exposent leur savoir faire

La maison de Claude Gellée, une maison d’artiste dédiée aux artistes donc n’hésitez pas à découvrir une exposition …

animations danses la ronde vosgienne

Buvette et petite restauration sur placeTout public

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18 rue Claude Gellée Chamagne 88130 Vosges Grand Est cfchamagne@gmail.com

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English :

chamagne’s Comité des Fêtes organizes its first craft and local produce market.

Lorraine’s artists showcase their skills

The house of Claude Gellée, an artist’s house dedicated to artists, so don’t hesitate to discover an exhibition …

entertainment: la ronde vosgienne dances

Refreshments and snacks on site

L’événement exposition maison natale de Claude Gellée Chamagne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION