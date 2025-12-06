[Exposition] Maïté Lefaix et Annick Meghazi La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Maïté Lefaix et Annick Meghazi

La Grange au Moulin, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-12

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-12

Exposition de tableaux de deux artistes aux univers artistiques distincts. Un rendez-vous à ne pas manquer et qui viendra clore la saison culturelle 2026 d’Offranville.

Venez admirer leurs œuvres dans le cadre spectaculaire de la Grange au Moulin, au sein du Parc du Colombier, espace culturel, touristique et de loisirs à Offranville. .

+33 6 86 88 62 68 m.droy-lefaix@orange.fr

