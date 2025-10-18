Exposition Makiko Furuichi. Jardin des Beaux-arts Angers

Exposition Makiko Furuichi.

Jardin des Beaux-arts 35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-10-21 13:00:00

fin : 2026-03-03 18:00:00

Entrez dans l’univers créatif de Makiko Furuichi et découvrez son travail peuplé de références aux traditions japonaises. .

Jardin des Beaux-arts 35 boulevard du Roi René Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

