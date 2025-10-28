Exposition « Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny Médiathèque municipale Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T10:30 – 2025-10-28T12:30

Fin : 2025-11-15T15:00 – 2025-11-15T18:00

Une exposition de Pauline Kalioujny tirée de son album Maman les petits bateaux. Elle y reprend la comptine pour sensibiliser les enfants à la surpêche et la destruction des océans. On a le plaisir d’admirer la maîtrise de l’encre acrylique et posca sur papier aquarelle.

Médiathèque municipale Jacques Prévert Avenue du Commandant-Charcot 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 24 29 27 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@dives-sur-mer.fr »}]

Venez découvrir les dessins originaux de l’autrice-illustratrice Pauline Kalioujny à la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer. exposition