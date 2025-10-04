EXPOSITION MAMBO, LA RÉTROSPECTIVE Lunel

EXPOSITION MAMBO, LA RÉTROSPECTIVE Lunel samedi 4 octobre 2025.

EXPOSITION MAMBO, LA RÉTROSPECTIVE

48 Boulevard Lafayette Lunel Hérault

Du 4 octobre au 15 novembre 2025

Espace Louis Feuillade

Tél 04 67 87 83 94

Tout public Entrée libre

Pour la quatrième année consécutive, LineUP poursuit sa collaboration avec la ville et l’agglomération de Lunel autour des cultures urbaines et du street art. Les trois précédentes expositions à l’espace Louis Feuillade ont permis au grand public de découvrir des artistes aux parcours et aux univers variés le travail de la lettre et du caractère avec Julien Barriol et Nasty, le regard caustique d’Ador et Mara sur le monde qui les entoure à travers leurs personnages-signatures, puis l’univers abstrait et sensible de Clara Langelez.

Cette année, l’invitation sera donnée à un artiste de renommée internationale, qui fêtera ses 40 ans de carrière au travers une exposition rétrospective Mambo (Flavien Demarigny). Du graffiti dans les années 80 à la création d’un personnage épuré et composé de peu de traits, jusqu’à la répétition d’un geste et d’une forme… ce sont 40 années de recherche, de réflexion et d’oeuvres que Mambo souhaite nous faire voir ou revoir.

L’idée ici est de faire voyager le public à travers les différentes périodes artistiques qui ont ponctué sa carrière. Une sorte de roadtrip temporel qui nous ramènera à la source de tout le graffiti et nous embarquera dans le récit de sa vie d’artiste. .

English :

From October 4 to November 15, 2025

Espace Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 83 94

Open to the public ? Free admission

German :

Vom 4. Oktober bis zum 15. November 2025

Raum Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 83 94

Für alle Altersgruppen ? Freier Eintritt

Italiano :

Dal 4 ottobre al 15 novembre 2025

Spazio Louis Feuillade

Tel 04 67 87 83 94

Aperto al pubblico? Ingresso libero

Espanol :

Del 4 de octubre al 15 de noviembre de 2025

Espacio Louis Feuillade

Tel 04 67 87 83 94

Abierto al público Entrada gratuita

