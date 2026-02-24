Exposition Manceau, Chapin, Chappuy, Petitier, Krieguer et Schwenke Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët

Exposition Manceau, Chapin, Chappuy, Petitier, Krieguer et Schwenke

Lieu-dit Doëlan Rive Droite Chapelle Sainte-Anne de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-06

Peinture.

Les Amis de la Chapelle Ste Anne présentent chaque semaine d’avril à septembre une exposition différente d’artistes, peintres, sculpteurs, photographes, vitrails, tissus, etc

Une belle occasion de contempler le travail des 70 artistes amateurs ou professionnels,artistes locaux qui se succèderont pour vous présenter leurs œuvres dans le cadre de la Chapelle Ste Anne nichée dans le typique port de Doëlan. .

Lieu-dit Doëlan Rive Droite Chapelle Sainte-Anne de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 9 75 28 58 45

