Exposition Mangas et Objets Martel
Exposition Mangas et Objets Martel mercredi 1 avril 2026.
Exposition Mangas et Objets
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Exposition de planches mangas et d’objet
Exposition de planches mangas et d’objet. Atelier manga samedi 4 avril de 15h à 18h
Par les Fêlés de la BD
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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60
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English :
Exhibition of manga plates and objects
L’événement Exposition Mangas et Objets Martel a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne