Exposition Mangas et Objets Martel

Exposition Mangas et Objets Martel 2026-04-01

Exposition Mangas et Objets Martel mercredi 1 avril 2026.

Exposition Mangas et Objets

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-10 12:00:00

Date(s) :
2026-04-01

Exposition de planches mangas et d’objet

Exposition de planches mangas et d’objet. Atelier manga samedi 4 avril de 15h à 18h

Par les Fêlés de la BD

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60 

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English :

Exhibition of manga plates and objects

L’événement Exposition Mangas et Objets Martel a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne

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