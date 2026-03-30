Exposition Mano & Michel Delcroix Galerie Imag’in Art Saintes

Exposition Mano & Michel Delcroix

Galerie Imag’in Art 25 rue Saint-Michel Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-04

L’association Nouvel Œil expose 2 artistes peintres MANO et MAEL DELCROIX originaires de Charente-Maritime. Vernissage 11 avril 18h.

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Galerie Imag’in Art 25 rue Saint-Michel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 42 13 18 nouveil.oeil17@gmail.com

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English :

Nouvel ?il association exhibits 2 painters MANO and MAEL DELCROIX from Charente-Maritime. Opening April 11, 6pm.

L’événement Exposition Mano & Michel Delcroix Saintes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge