Exposition Mano & Michel Delcroix Galerie Imag’in Art Saintes
Exposition Mano & Michel Delcroix Galerie Imag’in Art Saintes samedi 4 avril 2026.
Exposition Mano & Michel Delcroix
Galerie Imag’in Art 25 rue Saint-Michel Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-04
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-04
L’association Nouvel Œil expose 2 artistes peintres MANO et MAEL DELCROIX originaires de Charente-Maritime. Vernissage 11 avril 18h.
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Galerie Imag’in Art 25 rue Saint-Michel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 42 13 18 nouveil.oeil17@gmail.com
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English :
Nouvel ?il association exhibits 2 painters MANO and MAEL DELCROIX from Charente-Maritime. Opening April 11, 6pm.
L’événement Exposition Mano & Michel Delcroix Saintes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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