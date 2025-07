Exposition Maqmanolo pop art lineal Obermorschwihr

L’artiste MAQMANOLO fait du pop art linéal tout est basé sur la ligne de base, qui n’a l’air de rien. Elle est simple mais devient complexe si elle est accolée à une autre, si elle se courbe, si elle s’interrompt. L’exposition est visible lors des concerts et sur demande.

Ce que fait quotidiennement l’artiste est la décoration d’encombrants laissés à l’abandon, afin de faire sourire les passants. On est là sur un travail brut et très rapide il faut trouver une phrase d’accroche en lien avec l’objet, sa couleur ou sa situation, et réaliser un motif linéal. Mais tout cela se décline sur bien d’autres supports murs intérieurs et extérieurs par la réalisation de fresques, coffrets électriques pour l’Eurométropole, carreaux de faïence, objets customisés, stickers, etc.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 36 49 64 info@abbayedemarbach.org

English :

The artist MAQMANOLO makes « linear pop art »: everything is based on the basic line, which looks like nothing. It’s simple, but becomes complex if it’s joined to another, curved or interrupted. The exhibition is on view during concerts and on request.

German :

Der Künstler MAQMANOLO macht « lineare Pop-Art »: Alles basiert auf einer Grundlinie, die wie nichts aussieht. Sie ist einfach, wird aber komplex, wenn sie an eine andere angehängt wird, wenn sie sich krümmt, wenn sie unterbrochen wird. Die Ausstellung ist während der Konzerte und auf Anfrage zu sehen.

Italiano :

L’artista MAQMANOLO realizza una « pop art lineare »: tutto si basa sulla linea di base, che non sembra nulla. È semplice, ma diventa complessa se è attaccata a un’altra, se si curva, se si spezza. La mostra può essere visitata ai concerti e su richiesta.

Espanol :

El artista MAQMANOLO hace « arte pop lineal »: todo se basa en la línea básica, que no parece nada. Es simple, pero se vuelve compleja si se une a otra, si se curva, si se rompe. La exposición puede verse en conciertos y previa petición.

