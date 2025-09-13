Exposition Maquettes au Musée de l’Aviation de Chasse Européen Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar

Exposition Maquettes au Musée de l’Aviation de Chasse Européen Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar samedi 13 septembre 2025.

Musée Européen de l'Aviation de Chasse Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome Montélimar Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Le Musée vous donne un rendez-vous à un événement exceptionnel dédié au maquettisme aéronautique.

Un événement pour tous les passionnés d’aviation et de modélisme…

Musée Européen de l’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

English :

The Museum invites you to an exceptional event dedicated to model aviation.

An event for all aviation and model-making enthusiasts?

German :

Das Museum lädt Sie zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung ein, die dem Modellflug gewidmet ist.

Eine Veranstaltung für alle Flug- und Modellbaubegeisterten?

Italiano :

Il Museo vi invita a un evento eccezionale dedicato all’aeromodellismo.

Un evento per tutti gli appassionati di aviazione e modellismo?

Espanol :

El Museo le invita a un acontecimiento excepcional dedicado al aeromodelismo.

Un acontecimiento para todos los aficionados a la aviación y al modelismo?

