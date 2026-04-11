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Exposition maquettes Corrèze

Exposition maquettes Corrèze

Exposition maquettes Corrèze samedi 11 avril 2026.

Adresse : Salle centre culturel

Ville : 19800 Corrèze

Département : Corrèze

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Corrèze

Exposition maquettes

Salle centre culturel Corrèze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Exposition de maquettes   .

Salle centre culturel Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   maquettes19@laposte.net

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English : Exposition maquettes

L’événement Exposition maquettes Corrèze a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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