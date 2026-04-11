Exposition maquettes Corrèze
Exposition maquettes Corrèze samedi 11 avril 2026.
Corrèze
Exposition maquettes
Salle centre culturel Corrèze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Exposition de maquettes .
Salle centre culturel Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine maquettes19@laposte.net
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English : Exposition maquettes
L’événement Exposition maquettes Corrèze a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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