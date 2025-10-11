Exposition maquettes d’après les croquis de Léonard de Vinci Amboise

Exposition maquettes d’après les croquis de Léonard de Vinci

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Une exposition de maquettes de Claude Picoux réalisées d’après les croquis de Léonard de Vinci se tiendra le week-end du 11 et 12 octobre 2025.

C’est une exposition organisée par le comité de jumelage Amboise Vinci en partenariat avec la ville d’Amboise. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Models based on Leonardo da Vinci’s sketches will be on display over the weekend of October 11 and 12, 2025.

German :

Modelle, die nach Skizzen von Leonardo da Vinci angefertigt wurden, werden am Wochenende des 11. und 12. Oktober 2025 ausgestellt.

Italiano :

I modelli basati sugli schizzi di Leonardo da Vinci saranno esposti durante il fine settimana dell’11 e 12 ottobre 2025.

Espanol :

Durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre de 2025 se expondrán maquetas basadas en los bocetos de Leonardo da Vinci.

