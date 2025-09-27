Exposition maquettes Escrennes

Exposition maquettes Escrennes samedi 27 septembre 2025.

31 Rue Croix de la Musse Escrennes Loiret

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Voyagez au cœur de la miniature l’exposition de maquettes d’Escrennes vous ouvre les portes d’un univers de passion et de précision !

English :

Travel to the heart of miniature art: the Escrennes model exhibition opens the doors to a world of passion and precision!

German :

Reisen Sie in die Welt der Miniaturen: Die Modellbauausstellung in Escrennes öffnet Ihnen die Türen zu einer Welt voller Leidenschaft und Präzision!

Italiano :

Fate un viaggio nel cuore dell’arte in miniatura: la mostra di modelli Escrennes apre le porte a un mondo di passione e precisione!

Espanol :

Viaje al corazón del arte en miniatura: la exposición de maquetas Escrennes le abre las puertas a un mundo de pasión y precisión

