Exposition maquettes Thionville

Exposition maquettes

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Le Maquette Club Thionvillois est né en 1976 d’une poignée de maquettistes locaux. 2026 sera donc l’occasion de célébrer les 50 ans du club lors de notre prochaine exposition. Rendez-vous à l’Espace Multifonctionnel de Thionville-Veymerange où nous accueillerons participants et visiteurs avec joie et passion pour notre fête du maquettisme.Tout public

4 .

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 68 38 46 04 mysterkat@gmail.com

English :

The Maquette Club Thionvillois was founded in 1976 by a handful of local model builders. in 2026, we’ll be celebrating the club’s 50th anniversary at our next exhibition. See you at the Espace Multifonctionnel de Thionville-Veymerange, where we’ll be welcoming participants and visitors with joy and passion for our model-building festival.

German :

Der Maquette Club Thionvillois wurde 1976 von einer Handvoll lokaler Modellbauer gegründet. 2026 wird also die Gelegenheit sein, das 50-jährige Bestehen des Clubs bei unserer nächsten Ausstellung zu feiern. Wir treffen uns im Espace Multifonctionnel in Thionville-Veymerange, wo wir Teilnehmer und Besucher mit Freude und Leidenschaft zu unserem Fest des Modellbaus begrüßen werden.

Italiano :

Il Maquette Club Thionvillois è stato fondato nel 1976 da un gruppo di modellisti locali. nel 2026, in occasione della nostra prossima esposizione, festeggeremo il 50° anniversario del club. Ci vediamo all’Espace Multifonctionnel di Thionville-Veymerange, dove accoglieremo partecipanti e visitatori con gioia e passione per il nostro festival del modellismo.

Espanol :

El Maquette Club Thionvillois fue fundado en 1976 por un puñado de modelistas locales. en 2026, celebraremos el 50 aniversario del club en nuestra próxima exposición. Nos vemos en el Espace Multifonctionnel de Thionville-Veymerange, donde recibiremos a participantes y visitantes con alegría y pasión por nuestra fiesta del modelismo.

L’événement Exposition maquettes Thionville a été mis à jour le 2025-10-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME