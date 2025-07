EXPOSITION MARBRE ET ARTS Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARBRE ET ARTS Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon samedi 12 juillet 2025.

EXPOSITION MARBRE ET ARTS

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-08-02 12:30:00

Date(s) :

2025-07-12

La mairie de Luchon est partenaire du Festival de Sculpture et de Marbre de Saint-Béat-Lez.

L’association Marbre et Arts organise depuis de nombreuses années un festival culturel et artistique, le Festival de Sculpture et de Marbre de Saint-Béat. La ville de Luchon contribue à la valorisatio de l’histoire et du patrimoine local en soutenant l’association Marbre et Arts dans la création d’une sculpture et la mise en place d’expositions. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

English :

Luchon town council is a partner of the Saint-Béat-Lez Sculpture and Marble Festival.

German :

Die Stadtverwaltung von Luchon ist Partner des Skulpturen- und Marmorfestivals von Saint-Béat-Lez.

Italiano :

Il Comune di Luchon è partner del Festival della scultura e del marmo di Saint-Béat-Lez.

Espanol :

El ayuntamiento de Luchon participa en el Festival de Escultura y Mármol de Saint-Béat-Lez.

L’événement EXPOSITION MARBRE ET ARTS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE