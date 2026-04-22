Exposition | Marc Bertin Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Exposition | Marc Bertin Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde jeudi 7 mai 2026.
Conne-de-Labarde
Exposition | Marc Bertin
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Exposition consacrée à l’artiste Marc Bertin, présentée dans les espaces du domaine, entre caveau et environnement naturel.
Ateliers accords mets & vins et menu inspiré de l’exposition proposés en collaboration avec le restaurant Maison Wessman par Thierry Marx.
Sur réservation. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31
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English : Exposition | Marc Bertin
L’événement Exposition | Marc Bertin Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides