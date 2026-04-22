Exposition | Marc Bertin Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Exposition | Marc Bertin

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Exposition consacrée à l’artiste Marc Bertin, présentée dans les espaces du domaine, entre caveau et environnement naturel.

Ateliers accords mets & vins et menu inspiré de l’exposition proposés en collaboration avec le restaurant Maison Wessman par Thierry Marx.

Sur réservation. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31

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English : Exposition | Marc Bertin

L’événement Exposition | Marc Bertin Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides