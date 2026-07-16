Exposition « Marc Riboud, regarder le monde », Musée de Pont-Aven, Nizon

Informations pratiques

Exposition « Marc Riboud, regarder le monde » 30 janvier – 30 mai 2027 Musée de Pont-Aven Finistère

TARIF PLEIN ADULTES INDIVIDUELS : 8 €

TARIF RÉDUIT : 6 €

TARIF GROUPE (+ 10 PERS.) : 5 € / Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T10:00:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00

Fin : 2027-05-30T10:00:00+02:00 – 2027-05-30T18:00:00+02:00

Actif pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, le photographe Marc Riboud est connu pour ses reportages en Asie – en Chine notamment – mais aussi en Afrique au temps des indépendances, et lors de la guerre du Vietnam. Ses engagements se reflètent dans les choix de ses sujets, et le temps long de ses reportages est le marqueur d’une époque où le rythme de l’actualité n’était pas celui que nous connaissons aujourd’hui. Photographe du lointain mais aussi d’une société française diverse et en évolution, Marc Riboud a réalisé un reportage en Bretagne en 1959, qui sera exposé pour la première fois. Ses photographies de mai 1968, mais aussi celles d’une Europe de l’Est marquée par le communisme, dans les années 1960-80, apportent un éclairage historique.

L’exposition, organisée de manière chronologique, montre la construction d’un regard, l’apprentissage du métier de photographe, à travers différentes facettes d’un corpus d’oeuvres particulièrement riche. Le parcours de l’exposition présente ses débuts en tant que jeune photographe avec l’un de ses clichés les plus célèbres Le Peintre de la Tour Eiffel, le monde du travail, son reportage en Bretagne en 1959, puis le voyage en Orient, la Chine (son pays de prédilection), la photographie très célèbre de La jeune fille à la fleur, la période de mai 68, l’Europe de l’Est pendant la guerre froide, l’Afrique.

Bénéficiant de prêts du musée Guimet, auquel le fonds photographique de Marc Riboud a été légué en 2019, l’exposition sera composée d’environ 170 tirages d’époque (rarement exposés pour des raisons de conservation) et modernes.

Musée de Pont-Aven Place Julia 29930 PONT-AVEN Nizon 29930 Finistère Bretagne 0298061443 http://www.museepontaven.fr

Actif pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, le photographe Marc Riboud est connu pour ses reportages en Asie – en Chine notamment – mais aussi en Afrique au temps des indépendances, et lors …

© Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au musée Guimet