Exposition : MARCEL BASCOULARD, AMI DE LA MISÈRE | Frantz Duchazeau Bourges
samedi 26 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Exposition : MARCEL BASCOULARD, AMI DE LA MISÈRE | Frantz Duchazeau
6 Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le festival Bulleberry revient pour une nouvelle édition.
Pendant deux jours, le public est invité à découvrir toute la richesse de la bande dessinée à travers un programme réunissant 38 auteurs, 6 expositions et 10 animations. Une belle occasion de plonger dans différents univers graphiques et de profiter d’un rendez-vous culturel incontournable à Bourges.
Venez découvrir l’univers de Frantz Duchazeau. .
6 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr
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English :
The Bulleberry Festival is back for another %E9dition.
L’événement Exposition : MARCEL BASCOULARD, AMI DE LA MISÈRE | Frantz Duchazeau Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES
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