Exposition Marcel Pagnol 130 ans de souvenirs et d’héritage Place des Centuries Salon-de-Provence

Exposition Marcel Pagnol 130 ans de souvenirs et d’héritage Place des Centuries Salon-de-Provence vendredi 26 septembre 2025.

Exposition Marcel Pagnol 130 ans de souvenirs et d’héritage

Du 26/09 au 01/11/2025 du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-26

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-09-26

En 2025, une exposition exceptionnelle célèbre les 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol.

Son petit-fils dévoile des archives inédites et des objets personnels du célèbre écrivain et cinéaste. Manuscrits, photos et souvenirs plongent les visiteurs dans l’univers de l’auteur. Cette rétrospective met en lumière son héritage et son attachement à la Provence. Un hommage unique à l’un des plus grands conteurs français.



Vernissage le vendredi 26 septembre à 18h30 .

Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 11 99 98 contact.provencesudpassion@gmail.com

English :

In 2025, an exceptional exhibition celebrates the 130th anniversary of Marcel Pagnol’s birth.

German :

Im Jahr 2025 feiert eine außergewöhnliche Ausstellung den 130. Jahrestag der Geburt von Marcel Pagnol.

Italiano :

Nel 2025, una mostra eccezionale celebra il 130° anniversario della nascita di Marcel Pagnol.

Espanol :

En 2025, una exposición excepcional celebra el 130 aniversario del nacimiento de Marcel Pagnol.

L’événement Exposition Marcel Pagnol 130 ans de souvenirs et d’héritage Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence