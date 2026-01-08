Exposition Marcel Pagnol à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis Cassis

Exposition Marcel Pagnol à la Bibliothèque Municipale l’Ariane

Du 16 janvier au 9 septembre 2026

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 17h

Le vendredi de 9h à 12h

Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Vendredi 2026-01-16

2026-09-09

2026-01-16

Venez découvrir l’exposition Marcel Pagnol à la Bibliothèque Municipale l’Ariane du 16 janvier au 9 septembre 2026.

Marcel Pagnol, maître de la littérature et du cinéma français, célèbre la Provence, ses paysages, ses traditions et ses personnages authentiques.



À travers ses œuvres, il évoque la vie simple, la famille, l’amour et la nature avec une sincérité touchante.



Cette exposition met en lumière son talent pour capturer l’âme de la Provence et transmettre des émotions universelles.



Lieu Bibliothèque Municipale l’Ariane, 22 Av. Dr Emmanuel Agostini, 13260 Cassis

Entrée libre.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 17h

Vendredi de 9h à 12h

Samedi de 9h à 13h



Exposition préparée et présentée par l’équipe de la Bibliothèque. .

Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 18 36 76 bibliotheque@cassis.fr

English :

Come and discover the “Marcel Pagnol” exhibition at the Ariane Municipal Library from January 16 to September 9, 2026.

