Exposition Marcel Pagnol et la guerre Salle de spectacles La Canopée Ruffec

Exposition Marcel Pagnol et la guerre

Salle de spectacles La Canopée Place du jumelage Ruffec Charente

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-26

2025-11-12

Cette exposition se compose d’archives sur Marcel Pagnol et de reproductions de planches de la BD La fille du puisatier.

Salle de spectacles La Canopée Place du jumelage Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr

English :

This exhibition features archives on Marcel Pagnol and reproductions of plates from the comic strip La fille du puisatier.

German :

Diese Ausstellung besteht aus Archivmaterial über Marcel Pagnol und Reproduktionen von Comicstrips aus dem Comic La fille du puisatier.

Italiano :

La mostra presenta archivi su Marcel Pagnol e riproduzioni di tavole del fumetto La fille du puisatier.

Espanol :

Esta exposición presenta archivos sobre Marcel Pagnol y reproducciones de planchas del cómic La fille du puisatier.

