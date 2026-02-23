Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma Musée de la Gendarmerie et du Cinéma Saint-Tropez

Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma

Musée de la Gendarmerie et du Cinéma 2, place Blanqui Saint-Tropez Var

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

2026-04-10 2026-07-01 2026-09-01

Le musée vous invite à la rencontre du plus universel des cinéastes provençaux du XXème siècle et le premier à rentrer à l’Académie française en 1946.

English : Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma

The museum invites you to meet the most universal Provençal filmmaker of the 20th century, and the first to be admitted to the Académie française in 1946.

