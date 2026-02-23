Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma Musée de la Gendarmerie et du Cinéma Saint-Tropez
Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma Musée de la Gendarmerie et du Cinéma Saint-Tropez vendredi 10 avril 2026.
Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma 2, place Blanqui Saint-Tropez Var
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
2026-04-10 2026-07-01 2026-09-01
Le musée vous invite à la rencontre du plus universel des cinéastes provençaux du XXème siècle et le premier à rentrer à l’Académie française en 1946.
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma 2, place Blanqui Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 90 20 mgc@ville-sainttropez.fr
English : Exposition Marcel Pagnol fait son cinéma
The museum invites you to meet the most universal Provençal filmmaker of the 20th century, and the first to be admitted to the Académie française in 1946.
