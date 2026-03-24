Exposition Marcel POULET, peintre

Grange du Prieuré La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Marcel Poulet est né en 1936 à Toucy, vit et travaille à Merry-la-Vallée, entre Puisaye et Aillantais. C’est en 1969 qu’il décide de se consacrer uniquement à la peinture. Il travaille la matière et dessine son territoire avec les ocres de sa terre natale. Héritier des peintures murales des églises locales, il a abandonné l’huile pour retrouver l’authenticité de la technique a tempera. Parmi ses premières œuvres peintes avec des ocres: deux peintures murales dans la chapelle Saint-Félix de Merry la Vallée.

Mes œuvres, dit l’artiste évoquent le paysage, la construction du paysage, ses structures, ses lignes de force, ses rythmes, décantés, à la limite souvent de la géométrie pure une forme d’abstraction au service du rêve. Une quête déjà ancienne, tournée et retournée avec le thème de l’arbre, inlassablement poursuivie et remise en chantier, soutenue par un chromatisme renouvelé.

Au fil des années, l’artiste a varié les techniques, les matières, les expériences peintures a tempera, papiers collés, livres, sérigraphies, dessins à la craie, émaillage sur cuivre. Il a travaillé pour des municipalités (médailles, sculptures), publié plusieurs ouvrages consacrés aux céramiques et à l’histoire de la région… Son travail est immense et sa réputation n’est plus à faire.

Un documentaire intitulé Marcel Poulet, un peintre d’ocre en son pays a été tourné par Benoît Pupier entre décembre 2007 et janvier 2009, à l’atelier de Merry-la-Vallée et dans les environs (https://www.youtube.com/watch?v=FxWkhdgPOPQ) .

Grange du Prieuré La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

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L’événement Exposition Marcel POULET, peintre La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !