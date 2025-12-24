Exposition Marcelle & Anjela, Médiathèque La P@sserelle Tréméven
Début : 2026-01-07
fin : 2026-02-28
2026-01-07
Marcelle & Anjela, exposition autour de Marcelle Delpastre et Anjela Duval.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16
