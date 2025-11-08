Exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne Bibliothèque de Casteljaloux Casteljaloux

Exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne 8 – 19 novembre Bibliothèque de Casteljaloux Lot-et-Garonne

Entrée libre – Gratuit

Début : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T18:00:00

[EXPOSITION] MARCELLE DELPASTRE, POETE ET PAYSANNE

Du 8 au 20 novembre 2025

Découvrez l’oeuvre singulière de cette grande voix de la poésie occitane contemporaine.

Marcelle Delpastre, poète, ethnographe et paysanne limousine, écrivait aussi bien en français qu’en occitan.

À travers poèmes, nouvelles, psaumes et textes ethnographiques, cette exposition explore la richesse d’un univers à la fois enraciné et visionnaire.

Dans le cadre de la Quinzena occitana

Bibliothèque de Casteljaloux Centre Jean Monnet Place Gambetta 47700 Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « biblio@mairie-casteljaloux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 20 11 30 »}]

