Exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne Copie Centre Culturel Tivoli Anglet

Une exposition proposée dans le cadre du centenaire de la naissance de Marcelle Delpastre, poète de langue occitane, en partenariat avec le CIRDOC Institut occitan de cultura, et BFM (Bibliothèque francophone multimédia) de Limoges.

Exposition d’illustrations (copies), extraits de poèmes, photographies, ressources numériques (films, liens vers interviews…).

Cette exposition retrace la vie et l’œuvre de la poète et ethnographe limousine Marcelle Delpastre. Née en 1925 à Germont, en Corrèze, elle reprend la ferme de ses parents et écrit, en français comme en occitan limousin, sur son Limousin natal. Études ethnographiques, poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, psaumes, elle occupe une place singulière dans l’archipel de la poésie occitane contemporaine et laisse une œuvre colossale que cette exposition s’attache à explorer, à travers de très nombreux extraits de ses textes. .

