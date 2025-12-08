Exposition Marcelle Delpastre – poète et paysanne Espace culturel Charles Ceyrac – Médiathèque Marcelle Delpastre Saint-Pantaléon-de-Larche

Exposition Marcelle Delpastre – poète et paysanne 8 – 20 décembre Espace culturel Charles Ceyrac – Médiathèque Marcelle Delpastre Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-08T09:00:00 – 2025-12-08T12:00:00

Fin : 2025-12-20T09:00:00 – 2025-12-20T12:00:00

Une exposition conçue en 1999 et réactualisée en 2024 par Jan dau Melhau, à l’occasion du centenaire de la naissance de Marcelle Delpastre ; réalisée par le CIRDOC – Institut occitan de cultura en partenariat avec l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Cette exposition retrace retrace la vie et l’œuvre de la poète et ethnographe limousine Marcelle Delpastre. Née en 1925 à Germont, en Corrèze, elle reprend la ferme de ses parents et écrit, en français, comme en occitan limousin, sur son Limousin natal. Études ethnographiques, poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, psaumes, elle occupe une place singulière dans l’archipel de la poésie occitane contemporaine et laisse une œuvre colossale que cette exposition s’attache à explorer, à travers de très nombreux extraits de ses textes

Espace culturel Charles Ceyrac – Médiathèque Marcelle Delpastre 205 rue du 19 mars 19600 saint Pantaléon de Larche Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

