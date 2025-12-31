Exposition Marché des Potiers Pierrefonds

Exposition Marché des Potiers

1 Place de L Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Exposition dans le cadre du Marché des Potiers, de l’Assocation des Potiers de l’Oise | En partenariat avec le Comité des Fêtes de Pierrefonds Palesne

Pierrefonds, village au charme intemporel, a longtemps été célèbre pour ses grés, des poteries locales façonnées à partir d’argile robuste et cuite pour obtenir des pièces à la fois utilitaires et élégantes pots, jarres et ustensiles dont la teinte chaude et les formes simples accompagnaient la vie quotidienne. Bien que cette activité ne soit plus pratiquée aujourd’hui, elle reste un précieux souvenir du savoir-faire artisanal du village.

Chaque année, le Comité des Fêtes de Pierrefonds Palesne, en partenariat avec l’Association des Potiers de l’Oise, organise un marché réunissant potiers et céramistes passionnés. Pour le week-end du 9 et 10 mai 2026, l’exposition s’étend jusqu’à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise !

Les visiteurs pourront profiter d’une projection dédiée aux artistes de l’Association des Potiers de l’Oise, qui raconte leur démarche, leur créativité et leur univers.

1 Place de L Hôtel de Ville Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

English :

Exhibition as part of the Marché des Potiers, by the Assocation des Potiers de l’Oise | In partnership with the Comité des Fêtes de Pierrefonds Palesne

Pierrefonds, a village of timeless charm, has long been famous for its grés , local pottery fashioned from robust clay and fired to produce pieces that are both utilitarian and elegant: pots, jars and utensils whose warm hues and simple shapes accompanied daily life. Although this activity is no longer practiced today, it remains a precious reminder of the village?s craftsmanship.

Every year, the Comité des Fêtes de Pierrefonds Palesne, in partnership with the Association des Potiers de l’Oise, organizes a market bringing together potters and passionate ceramists. For the weekend of May 9 and 10, 2026, the exhibition extends to the Pierrefonds, Lisières de l?Oise Tourist Office!

Visitors will be able to enjoy a projection dedicated to the artists of the Association des Potiers de l?Oise, recounting their approach, their creativity and their world.

