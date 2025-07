Exposition marché des saveurs et des arts L’Esplanade Metz

Exposition marché des saveurs et des arts L'Esplanade Metz vendredi 22 août 2025.

Exposition marché des saveurs et des arts

L’Esplanade Jardin de l’Esplanade Metz Moselle

Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-22

Plus de 80 exposants vous attendent chaque jour producteurs locaux, artisans, créateurs, associations…

Venez flâner entre les stands et dénicher des trésors faits main, des produits du terroir et des créations originales.

Démarches éco-responsables articles durables, recyclés ou zéro déchet !

Un rendez-vous à ne pas manquer, que vous soyez curieux ou fidèle de l’événement.Tout public

English :

More than 80 exhibitors await you every day: local producers, craftsmen, designers, associations?

Come and stroll between the stalls to unearth handmade treasures, local produce and original creations.

Eco-responsible approaches: sustainable, recycled or zero-waste items!

A not-to-be-missed event, whether you’re curious or a regular visitor.

German :

Mehr als 80 Aussteller erwarten Sie jeden Tag: lokale Produzenten, Handwerker, Kreative, Vereine?

Schlendern Sie durch die Stände und entdecken Sie handgemachte Schätze, regionale Produkte und originelle Kreationen.

Umweltbewusstes Handeln: nachhaltige, recycelte oder abfallfreie Produkte!

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, egal ob Sie neugierig sind oder der Veranstaltung treu bleiben.

Italiano :

Più di 80 espositori vi aspettano ogni giorno: produttori locali, artigiani, designer, associazioni?

Venite a passeggiare tra le bancarelle e scoprite tesori fatti a mano, prodotti locali e creazioni originali.

Approcci eco-responsabili: articoli sostenibili, riciclati o a zero rifiuti!

Un evento da non perdere, sia per i curiosi che per i visitatori abituali.

Espanol :

Más de 80 expositores le esperan cada día: productores locales, artesanos, diseñadores, asociaciones..

Pasee entre los puestos y descubra tesoros hechos a mano, productos locales y creaciones originales.

Enfoques ecorresponsables: ¡artículos sostenibles, reciclados o de residuo cero!

Una cita ineludible, tanto para los curiosos como para los visitantes habituales.

