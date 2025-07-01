Exposition « Marciniacum, Inter terram et flumen, Aqua Urbis » Musée de la Tour du Moulin Marcigny

Exposition « Marciniacum, Inter terram et flumen, Aqua Urbis »

Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01 2025-09-01

Exposition annuelle « Marciniacum, Inter terram et flumen, Aqua Urbis » ou « Marcigny, la cité d’eau entre terres et fleuve » est une exposition qui vous propose de plonger dans le cœur de l’histoire de cette ville, de remonter le cours du temps et de débuter l’aventure passionnante de l’occupation humaine entièrement liée à l’eau, l’or bleu, l’élément vital, 200 000 ans d’histoire retracés à travers des objets, des photographies, peintures et dessins afin de comprendre cette implantation anthropique et le milieu aquatique. C’est aussi le moyen de découvrir ou redécouvrir l’existence du canal Roanne-Digoin et surtout ce fleuve « Liger » la Loire, impétueux, indomptable et magnifique. .

Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 37 05 musee.tourdumoulin@gmail.com

