Exposition Marco Godinho FRAC Limoges
Exposition Marco Godinho FRAC Limoges mercredi 8 avril 2026.
Exposition Marco Godinho
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-04-08
Marco Godinho est né en 1978 au Portugal, il vit au Luxembourg. Son travail est marqué par l’expérience du déplacement et de l’exil. Il développe une œuvre liée au voyage, aux passages entre les lieux et les frontières. Pour lui, le voyage n’est pas seulement un déplacement physique, mais une manière de vivre et de penser. Il s’intéresse à ce que signifie partir, habiter un lieu sans y être totalement attaché, et construire son identité entre plusieurs territoires.
Le temps est au cœur de sa pratique. Ses œuvres se construisent lentement et font apparaître des formes fragiles liées à la mémoire et à l’expérience vécue. Le corps y tient une place essentielle, à la fois outil, mesure et matière de l’œuvre. Par des gestes simples et poétiques, Marco Godinho agit puis s’efface, en laissant seulement des traces de son passage. .
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03
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English :
L’événement Exposition Marco Godinho Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin
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