Exposition Marcoleptique Rieupeyroux

Exposition Marcoleptique

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-13

Marcoleptique est un artiste visuel révélateur des vieux papiers cartes géographiques, planches anatomiques, vieux livres… et plus encore à l’avenir.

N’avez-vous pas vu un jour un personnage surgir d’un nuage ou d’une tache de café ? Comme Monsieur Jourdain, sans le savoir vous avez fait de la paréidolie. Mais ce que nous faisons de façon ponctuelle est devenu une seconde nature pour Marcoleptique.

Graphiste de formation, Marcoleptique a toujours dessiné, mais c’est en 2019 qu’il saute le pas et se consacre entièrement à la création artistique. Il fait des tâches d’encre ou de peinture dans de vieux livres et en fait ressortir de façon étonnante une foule de personnages. En chinant de vieux livres, l’artiste découvre la puissance des vieilles cartes et des vielles planches d’anatomie.

La carte n’est-elle pas une tâche qui n’attend que lui ? de même que l’organe ? Ainsi, tous ces supports sont-ils un fabuleux terrain d’expression pour sa créativité débridée. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

English :

Marcoleptique is a visual artist who reveals old papers: maps, anatomical plates, old books? and more in the future.

