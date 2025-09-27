Exposition Marcophilex Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Exposition Marcophilex Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 27 septembre 2025.

Exposition Marcophilex

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 de 9h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Cet événement propose une exposition philatélique, d’objets postaux mais aussi sur des éléments de la Seconde Guerre mondiale. Des animations pour la jeunesse sont aussi au programme.

Entrée gratuite Renseignements au 06 82 28 89 10 .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 28 89 10

English :

The event features an exhibition of philately and postal items, as well as elements of the Second World War. Activities for young people are also on the program.

German :

Diese Veranstaltung bietet eine Ausstellung über Philatelie, Poststücke und Elemente des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Programm stehen auch Animationen für Jugendliche.

Italiano :

L’evento prevede un’esposizione di filatelia e di oggetti postali, nonché di oggetti della Seconda guerra mondiale. Sono previste anche attività per i giovani.

Espanol :

El acto incluye una exposición de filatelia y objetos postales, así como de objetos de la Segunda Guerra Mundial. También habrá actividades para los jóvenes.

