Exposition « Mares de Normandie »

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-01

fin : 2025-09-27

2025-09-01

L’exposition photographique « Mares de Normandie » a pour but de sensibiliser le public sur les richesses et la fragilité des mares, élément structurant du paysage normand.

Elle s’appuie sur les photographies réalisées par Vincent Brien issues de la commande photographique illustrant le livre « Mares de Normandie ».

Cette exposition nous est prétée par le CAUE76 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement).

Sur les murs de la Médiathèque de Vernon.

Entrée libre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

