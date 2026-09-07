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Exposition « Marianne éternelle », Mairie, Montfaucon

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Montfaucon

Exposition « Marianne éternelle », Mairie, Montfaucon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
23, rue de la République, 30150 Montfaucon
Ville
30150 Montfaucon
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Exposition « Marianne éternelle » 19 et 20 septembre Mairie Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition consacrée à Marianne, symbole de la République française. Photographies, objets et travaux scolaires enrichissent cette présentation organisée dans la salle du conseil municipal de la mairie de Montfaucon, dans le Gard.

Mairie 23, rue de la République, 30150 Montfaucon Montfaucon 30150 Gard Occitanie
Exposition consacré à Marianne, symbole de la République française : photographies, objets et travaux scolaires agrémentent cette présentation dans la salle du Conseil municipal de la mairie de…

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