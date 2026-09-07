Exposition « Marianne éternelle », Mairie, Montfaucon

Informations pratiques

Exposition « Marianne éternelle » 19 et 20 septembre Mairie Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition consacrée à Marianne, symbole de la République française. Photographies, objets et travaux scolaires enrichissent cette présentation organisée dans la salle du conseil municipal de la mairie de Montfaucon, dans le Gard.

Mairie 23, rue de la République, 30150 Montfaucon Montfaucon 30150 Gard Occitanie

Exposition consacré à Marianne, symbole de la République française : photographies, objets et travaux scolaires agrémentent cette présentation dans la salle du Conseil municipal de la mairie de…

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