Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore Place Harrismendi Arbonne
Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore Place Harrismendi Arbonne vendredi 10 octobre 2025.
Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Marie-Ange Moratin (céramiste) et Franck Cavadore (peintre), nous invitent à découvrir 2 univers et le dialogue fructueux qui s’instaure entre eux, du 9 au 26 octobre 2025.
Vernissage le 10 octobre à 18h. .
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
English : Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore
German : Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore
Italiano :
Espanol : Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore
L’événement Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore Arbonne a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque