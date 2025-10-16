Exposition Marie-Ange Moratin et Franck Cavadore Place Harrismendi Arbonne

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Marie-Ange Moratin (céramiste) et Franck Cavadore (peintre), nous invitent à découvrir 2 univers et le dialogue fructueux qui s’instaure entre eux, du 9 au 26 octobre 2025.

Vernissage le 10 octobre à 18h. .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr

