Exposition « Marie-Antoinette, une reine à Saint-Cloud » 20 et 21 septembre Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Née en Autriche en 1755, Marie-Antoinette accède au trône de France en 1774. Figure emblématique de l’Histoire, elle incarne à la fois le faste de la cour et les bouleversements qui conduiront à la Révolution. En 1785, le roi acquiert le château de Saint-Cloud. Ce domaine devient alors un refuge loin de l’agitation de Versailles. Dessins, gravures, objets d’art et mobilier témoignent de son goût pour l’aménagement et les arts décoratifs, qui deviennent une véritable source d’inspiration pour les créateurs du XIXe siècle à nos jours.

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Ville de Saint-Cloud / Musée des Avelines